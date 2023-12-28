عاجل.. مهاجم فلسطيني مفاجأة ينقذ الأهلي وكولر في يناير

كشفت تقارير صحفية أوربية، عن تقديم النادي الأهلي عرض رسمي للحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريس السويدي، من أجل ضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم مركز الهجوم.

الأهلي يقدم عرضا رسميا لضم وسام أبو علي

وذكرت صحيفة «بي تي السويدية، أنّ النادي الأهلي قدم عرضا رسميا لنادي سيريس السويدي، من أجل الحصول على خدمات وسام أبو علي، لاعب الفريق، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين كرونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بشكل رسمي، إذ يرغب الكبير المصري في حسم هذه الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن: «هناك اهتمام من جانب أكثر من نادي بالحصول على خدمات، وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي، ولكن جرى رفض العرض الأول من جانب النادي الأهلي، وسيقدم النادي عرض جديد من أحل الحصول على خدمات اللاعب نهائيا في يناير المقبل».

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في دعم مركز المهاجم الصريح، في ظل عدم تقديم أنتوني موديست لاعب المارد الأحمر المستوي المأمول منه، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.