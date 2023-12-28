«يقترب من إنجاز جديد».. صحيفة أفريقية تحتفي بلاعب الأهلي بيرسي تاو

وصل إلى القلعة الحمراء عام 2021، لازمه التعثر لفترة ليست بقليلة، قبل أن يبدأ مواسم الانفجار الكروي على كل الأصعدة مع الأهلي، ليأبى أن ينهي موسمه بقميص المارد الأحمر دون أن يضيف إنجازا جديدا لسجله مع عملاق أفريقيا.

صحيفة تتغنى بـ«بيرسي تاو» وتكشف إنجازاته خلال مسيرته

«ينتظره إنجاز جديد مع الأهلي».. هكذا احتفت الصحيفة الأفريقية «سبورتس بريف» بالإنجازات التي يحققها الجنوب أفريقي على مدار الفترة المنقضية، بقميص المارد الأحمر، إلى جانب دعمه من أجل مواصلة السير بخطى ثابتة مع الفريق، وإضافة إنجازات جديدة إلى سجله والمساهمة في إضافة بطولة جديدة لدولاب القلعة الحمراء.

الصحيفة الغانية أبرزت مشوار بيرسي تاو الاستثنائي، لتؤكد أنه لاعب استثنائي يمكن الاعتماد عليه والتعويل على خدماته للذهاب بعيدًا، باعتباره يملك قدرات استثنائية، قادته للفوز ببطولة بلقبين في الدوري الجنوب أفريقي مع ماميلودي صن داونز، وآخر مع العملاق البلجيكي كلوب بروج.

وضمن تقريرها المفصل عن الأداء الاستثنائي لبيرسي تاو مع الأهلي، خاصة في الفترة الأخيرة مع النادي الأحمر، أشارت إلى أن الجنوب أفريقي استطاع أن يسطر اسمه في سجل إنجازات كأس العالم للأندية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لجنوب أفريقيا في المونديال.

تاو حطم الرقم القياسي للنجم الجنوب أفريقي كوينتون فورتشن، بعدما أصبح هداف جنوب إفريقيا على الإطلاق في كأس العالم للأندية، إذ سجل هدفه الأول في المسابقة العالمية عام 2016، لصالح ماميلودي صن داونز، ثم سجل هدفًا آخر لعملاق أفريقيا الأهلي عام 2022، وعاد ليهز شباك الخصوم في النسخة الأخيرة من البطولة من خلال التسجيل في شباك أوراوا الياباني، بهدف وحيد، ليملك بذلك 3 أهداف في سجله المونديالي.

بيرسي تاو على بعد خطوة من إضافة بطولة جديدة إلى سجله، وذلك حال نجح في الانتصار على فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري، ليصل بذلك عدد بطولاته مع المارد الأحمر 7، بعد التتويج بالدوري مرة، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرة، ودوري أبطال أفريقيا مرة وكأس مصر مرة وحيدة، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مع الأهلي مرتين بكأس العالم للأندية.