انخفاض أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 28-12-2023

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 28-12-2023 في مختلف الأسواق المحلية حالة من الاستقرار، على رأسها «البلطي»، وفقا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وجاءت أسعار السمك اليوم، كما يلي.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

السمك الجمبري وسط: الكيلو بـ231 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ125 جنيها.

جمبري جامبو: الكيلو بـ331 جنيها.

وقار: الكيلو بـ195 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ167 جنيها.

المرجان ممتاز: الكيلو بـ131 جنيها.

الكابوريا: الكيلو بـ114 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ145 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ122 جنيها.

بياض ممتاز: الكيلو بـ122 جنيها.

سبيط: الكيلو بـ214 جنيها.

المرجان وسط: الكيلو بـ104 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ84 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو بـ58 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ63 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ89 جنيها.