خبير اقتصادي: الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحقيق تنمية زراعية شاملة في سيناء

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، أهمية مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء في قلب اهتمامات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنَّ تعمير سيناء أمر حيوي للغاية ويكتسب زخمًا كبيرًا، والدولة تبذل جهودًا ضخمة في هذا الصدد، موضحًا أنَّ الهدف الرئيسي من مشروعات التجمعات الزراعية يمكن في تحقيق تنمية زراعية شاملة فضلا عن توطين السكان في تجمعات تحقق لهم كسب العيش بصورة كبيرة إضافة إلى الاستقرار خاصة في منطقة وسط سيناء.

مشروعات لزيادة استصلاح واستزراع الأراضي

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامية يارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك مشروعات كبيرة بشأن زيادة استصلاح واستزراع الأراضي في محافظة سيناء بمساحة 500 ألف فدان فضلًا عن إنشاء محطتي المحسمة وبحر البقر اللذان يمدان المنطقة بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، لافتًا إلى أنَّ تلك المحطتان حصلتا على جائزتين دولتين في هذا السياق.

إمكانيات وموارد كبيرة في سيناء

وتابع أنَّ سيناء تمتلك إمكانيات ومقومات وموارد كبيرة، فهناك أصناف نباتية نادرة، فضلا عن وجود النباتات الطبية والعطرية التي لها أهمية كبيرة، وتعد وسيلة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية التي كانت قصة نجاح خلال هذا العام الحالي، مؤكّدًا أهمية التجمعات التنموية الموزعة على جنوب وشمال ووسط سيناء.