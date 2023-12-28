وزارة العمل: تسليم عقود عمل لشباب من ذوي الهمم في 4 شركات بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، تسليم 12 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، للعمل في 4 شركات بالقطاع الخاص في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وفي ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة لدمجها في المجتمع.

ويأتي ذلك وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص برعاية ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، بتعيين شاب من ذوي الهمم من بين عمالها، بنسبة 5 % من إجمالي العاملين.

دمج ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص

بدوره، أوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، لدمج ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص، والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم داخل أماكن العمل.

شركات وفرت فرص لذوي الهمم

وأشار مدير المديرية، إلى أن الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والصحة المهنية، مستمرة في توفير فرص العمل لتلك الفئة، وتلك الشركات هي : «شركة دايس، ومطبعة الحرية، ومصنع ملابس ميكس للملابس الجاهزة، ومصنع فيترين للملابس الجاهزة».