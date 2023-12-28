روسيا: الحرب مستمرة على أوكرانيا.. وهدفها نزع سلاح كييف وإزالة نظام بانديرا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن أنّ استراتيجية الغرب لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا، وأنّ صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي نسج من الخيال المريض.

وقال لافروف، إنّ الحرب مستمرة وهدفها نزع السلاح الأوكراني وإزالة نظام بانديرا، موضحا أنّ محاولات الغرب جذب دول لتنفيذ صيغة زيلينسكي عملية احتيال، ومن غير الممكن وقف التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر عدلا.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنّ الجميع سئم من الدولار الذي تحول إلى وسيلة لتغيير الأنظمة.