تعاون بين «التنسيقية» وهيئة ألمانية لبناء قدرات المؤسسات العاملة بتغير المناخ

أشادت هيئة CRISP الألمانية، بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك خلال تعاونهم في مشروع بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ملف التغيرات المناخية في مصر، بالشراكة مع مؤسسة «شباب بتحب مصر»، وبتمويل من وزارة البيئة الألمانية.

ورشة العمل الرابعة

وكانت مؤسسة YLE اختتمت ورشة العمل الرابعة في مشروع «ARCH - العمل من أجل المساعدة المناخية الإقليمية»، والتي كانت عبارة عن ورشة عمل تطبيقية لكتابة أوراق السياسات، شارك فيها 15 شابًا من مختلف محافظات الجمهورية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وخلال الورشة قام نواب التنسيقية بتقديم شرح للحضور حول كيفية تعزيز مهاراتهم في مجال الاتصال والاستجابة والدعوة في مجال سياسة تغير المناخ، وكيفية تطوير أوراق السياسات واستراتيجيات المناصرة، وترجمة المعرفة النظرية إلى مهارات عملية.