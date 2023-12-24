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نائب «التنسيقية»: «الشيوخ» على استعداد للتعاون مع «اقتصادية القناة» لدعمها

كتب:

ولاء نعمه الله
01:36 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات لجذب الاستثمارات.

 تقديم دراسات فنية

وقال النائب أكمل نجاتي إن مجلس الشيوخ على استعداد للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعمها، سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري.

سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة بالمناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وطالب النائب أكمل نجاتي الهيئة بوضع يدها على الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاح لحلول الكثير من المشاكل بالمنطقة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.