 نائب التنسيقية: الثروة السمكية تمثل معادلة صحيحة في توفير الأمن الغذائي

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثروة السمكية تمثل معادلة صحيحة في توفير الأمن الغذائي، وهناك عدد من التساؤلات بشأن الاستزراع السمكي بداية من دور جهاز حماية وتنمية البحيرات، ومسألة الصيد الجائر وما تم في هذا الملف على وجه التحديد.

مشروعات تنمية الثروة السمكية

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، أن القيادة السياسية اهتمت بمشروعات تنمية الثروة السمكية، ووضعتها ضمن أولوياتها نتيجة لرؤية واقعية في ضوء أهمية تنمية الموارد الذاتية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، وتحسين إمكانيات وأداء هذا القطاع، وأنه على الرغم أن هذه الجهود جعلت مصر رائدة في إنتاج الأسماك في القارة السمراء، إلا أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر مليء بالإهمال، ولم يسلم من التدهور بسبب عدم وجود إرشاد بيطري مكثف وغياب دور الجامعة والمشاريع البحثية، وتدني الدعم المادي والإداري والمعنوي لأقسام أمراض الأسماك بالجامعات المصرية، وندرة وجود قوافل بيطرية لتلك المزارع كمثيلتها في قوافل الحيوانات الكبيرة والدواجن.

وأشار إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى وجود فوضى عارمة في بيع وتداول المضادات والمستحضرات الحيوية والمطهرات، بالإضافة إلى إستخدام طاولات خشبية بدلا من الطاولات البلاستيكية الصحية لنقل الأسماك إلى المراكب.

قطاع الاستزراع السمكي

وأوضح أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر، يعاني من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع يؤثر بالسلب على الثروة السمكية، وهذا ليس دور الجهاز فقط، ولكن وزارة الزراعة عليها دور كبير في هذا الأمر، إضافة لأهمية الإرشاد الزراعى فى ملف الثروة السمكية على وجه التحديد، وأخيرا ماذا عن الاستثمار فى ملف الثروة السمكية، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجي حيوي يجب استغلال كافة المقومات والموارد المتاحة لزيادة إنتاجية الثروة السمكية.

وأشار إلى أننا فى حاجه إلى سرعة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي بالأقفاص وهي من المشروعات كثيفة الإنتاج يتم فيها استغلال المسطحات المائية بالبحار لوضع أقفاص طافية أو غاطسة تبعا للنوع المستهدف استزراعه.