سعر قنطار القطن اليوم في المحافظات.. «جيزة 94» بـ12 ألفا و510 جنيهات

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، تباين سعر قنطار القطن اليوم، في عدد من مزادات محافظات الوجه البحري، وذلك حسب الصنف والنوع لكل قنطار قطن منزرع.

سعر قنطار القطن اليوم بالمحافظات

وأوضح الدكتور «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر قنطار القطن اليوم، في مزادات الوجه البحري، جاء كالتالي:

- سعر قنطار القطن جيزة 94: 12 ألفًا و510 جنيهات.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 المنزرع في محافظة المنوفية، 12 ألفا و825 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 96، في محافظة كفر الشيخ، 12 ألفا و935 جنيه.

المنزرع من القطن في محافظات مصر 2023

وأشار إلى أنّ المساحات المنزرعة من محصول القطن على نطاق محافظات الوجهين البحري والقبلي من عام 2023، بلغت نحو 255 ألف فدان، ثلثها في محافظة كفر الشيح، بواقع 85 ألف فدان قطن طويل التيلة وفائق الطول.

ولفت إلى أنّ المزادات التي تُعقد حاليًا، لبيع وتداول قنطار القطن، جميعها في محافظات الوجه البحري، وذلك بعد انتهاء عقد بيع البطن لمزادات الوجه القبلي.