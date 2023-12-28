رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسي بالعام الجديد: ندعم مسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

نص برقية التهنئة

وجاء في نص البرقية: «​​الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أهنئكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا في هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادتكم وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي».

واختتم رئيس مجلس الشيوخ البرقية قائلًا: «نحن إذ ندعو لكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، فإننا نؤكّد دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية، حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وأنتم بخير».