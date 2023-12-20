«جبران» و«السويدي» يرسلان برقية تهنئة للرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

أرسل محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية وتولي سيادته قيادة مصر لفترة رئاسة جديدة حتى عام 2030.

شكر للشعب المصري

ووجه جبران والسويدي، رسالة شكر إلى الشعب المصري الذي عبر عن إرادته الحرة وقراره في الاختيار الصحيح والسليم للقائد القادر على قياده البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها والعبور بها إلى الجمهورية الجديدة.

بروتوكول تعاون مشترك

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد عمال مصر، واتحاد عمال الصناعات المصرية، لإدارة الجامعة التكنولوجية بمدينة نصر المملوكة لاتحاد عمال مصر، اليوم الأربعاء، وسط حضور أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية.