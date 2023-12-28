«العمل» تنظم ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في الوادي الجديد

نظمت مديرية العمل في الوادي الجديد، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة 6 أكتوبر في مدينة الخارجة، بحضور 55 من الطلبة والعاملين تحت عنوان «سلامتك تهمنا».

واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة.

وأُقيمت الندوة تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، في ضوء حرص المديرية وأجهزتها على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية داخل المحافظة للحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات من المخاطر.

تأمين بيئة العمل للحفاظ على حياة العاملين

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية العمل بالوادي الجديد، أنّ الندوات تأتي تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

خلق بيئة عمل آمنة في القطاعات المختلفة

وأضاف مدير المديرية أنّه ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية، بدأت المديرية تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لخلق بيئة عمل آمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.