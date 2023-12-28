هل يتم عزل المصابين بمتحور كورونا الجديد في المستشفيات؟.. طبيب يوضح

مع إعلان وزارة الصحة عن اكتشاف حالتين من الإصابة بمتحور كورنا الجدية JN1 الجديد، أكد الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفي العبور الجامعي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، أن المستشفيات تواصل عملها دون إنقطاع وأنه لا توجد أي أزمات في الأدوية أو المستلزمات الطبية.

وأوضح ثروت أنه فيما يتعلق بما تم إعلانه رسميا من قبل وزارة الصحة بشأن متحور فيروس كورونا، فإن المتحور سريع الانتشار ولكن أقل خطورة في الأعراض مقارنة بالمتحورات السابقة، مؤكدا أن غالبية المصابين بالمتحور الجديد لا يحتاجون إلى العزل في المستشفيات ويمكنهم تلقي العلاج منزليا، وأن هناك نسبة بسيطة جدا من الإصابات التي تحتاج إلى الحجز والعزل.

متحور كورونا الجديد

وحزول الحالات التي تحتاج إلى العزل في المستشفيات، أشار نائب مدير مستشفي العبور الجامعي لـ«الوطن»، أن أصحاب الأمراض المناعية ونقص المناعة هم أكثر الحالات التي تحتاج إلى الحجز في المستشفيات والمتابعة سواء في حال الإصابة بكورونا أو متحوره الجديد، لافتا إلى أن المتحور الجديد يمكن التعامل معه منزليا بعد استشارة الطبيب المختص، والحصول على الأدوية اللازمة، والابتعاد عن الآخرين للمحافظة على صحة وسلامة الجميع من أي خطورة .