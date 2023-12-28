«الصحة» تعلن ثبوت إصابتين بمتحور كورونا الجديد JN1 في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، موضحة أنّ حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما إلى المستشفى، وأعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، موضحة أنّ التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وتابعت الوزارة أنّ الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل فيما يلي.

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها.