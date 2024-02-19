كيفية الحصول على كشك من المحافظة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يرغب بعض الأفراد في امتلاك كشك أو تأجيره لبيع المنتجات والأطعمة في الشوارع، ويسعون إلى الحصول على ترخيص، ولذا يتساءلون عن كيفية الحصول على كشك من المحافظة أو من خلال جمعية الأورمان، والإجراءات المطلوبة.

وتستعرض «الوطن»، عبر السطور التالية كيفية الحصول على كشك من المحافظة، وضوابط ترخيصه، والشروط والمستندات المطلوبة لذلك، وفقًا لنموذج الأكشاك الموحدة.

كيفية الحصول على كشك من المحافظة

ومن أهم شروط وضوابط الحصول على ترخيص كشك لا بد من تحديد تصور مستحدث لنموذج الأكشاك وتوحيده على مستوى العاصمة لإعادة الانضباط الحضاري بالدولة، ومن تلك الشروط:

- إنشاء الكشك على مساحة تتراوح بين 2م × 3م لاستيعاب كل مستلزمات الأكشاك من ثلاجات وكراتين.

- تعود ملكية الكشك للمحافظة التي منحته للشخص الحاصل عليه.

- يُمنح للمستفيد صاحب الكشك الحاصل على ترخيص ساري، للبيع والتجارة به، حق الانتفاع.

- يشترط قبل التشغيل، أن يكون الكشك مزودًا بوصلات الكهرباء اللازمة وكاميرا مراقبة للمكان.

- لا بد من وجود مساحة إعلانية أعلى الكشك يتم استغلالها عن طريق شركات الدعاية والإعلان، والتي سيتم طرحها عليها من خلال مزايدة علنية.

- الاتفاق مع شركات الدعاية والإعلان؛ لتصنيع الأكشاك مقابل الانتفاع بحق الإعلان عليها.

- الصيانة الدورية للإعلان من قبل شركات الدعاية والإعلان دون تحميل صاحب الكشك أي أعباء.

المستندات المطلوبة لترخيص كشك

- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يريد الحصول والانتفاع بكشك مع الإطلاع على الأصل منها.

- لا بد من تقديم صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل منها.

- تقديم صورة من الإيصال الدال على الرسوم المستحقة.

- تقديم صورة ترخيص الكشك مع الاطلاع على الأصل.

- تقديم رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال وتواجد الكشك.

الحصول على كشك من جمعية الأورمان

توفر جمعية الأورمان العديد من التسهيلات للحصول على الأكشاك، وذلك من خلال إجراءات وشروط ميسرة، وهي إحدى الجمعيات الخيرية في مصر، وتُقدم العديد من الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ومنها مشروع الأكشاك، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

ومن أجل الحصول على كشك من جمعية الأورمان، ينبغي عليك اتباع الإجراءات التالية:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للأورمان.

- تكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

- يحصل المستفيد بعد استيفاء الشروط والإجراءات على الكشك مجهزا بالبضائع والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء.

- تتم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية.

مزايا الحصول على كشك من جمعية الأورمان

يوفر الحصول على كشف من جمعية الأورمان مجموعة من المزايا، والتي من أهمها:

- الحصول على كشك جاهز ومجهز بالبضائع والديب فريزر.

- سداد رسوم توصيل الكهرباء.

- متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية.

نصائح للحصول على كشك من جمعية الأورمان

- احرص على الاطلاع على جميع الشروط والإجراءات المتبعة للحصول على الكشك قبل البدء في الإجراءات.

- احرص على تقديم المستندات المطلوبة كاملة وصحيحة.

- جهز نفسك جيدًا للمقابلة الشخصية مع اللجنة المختصة بجمعية الأورمان.

وختامًا يعد الحصول على كشك من جمعية الأورمان فرصة جيدة للشباب للبدء في العمل الحر وتحقيق دخل خاص بهم، وذلك لما توفره جمعية الأورمان، من تسهيلات عديدة للحصول على الأكشاك، وذلك من خلال إجراءات وشروط ميسرة.