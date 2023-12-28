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مصطفى كامل يكشف تفاصيل فيلمه الجديد.. عودة للسينما بعد غياب 19 عاما

كتب:

أميرة عزالدين
12:33 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
فيلم نور الريس

فيلم نور الريس

يواصل الفنان مصطفى كامل، تصوير فيلمه الجديد بعنوان «نور الريس»، باستديو المغربي في منطقة شبرامنت، والذي يعود به للسينما بعد غياب 19 عامًا، منذ أن قدم فيلم «قشطة يابا».

تفاصيل دور مصطفى كامل

وأوضح كامل لـ«الوطن»، أن الفيلم مغامرة جديدة بالنسبة له، وسيكون مفاجأة للجمهور بجميع فئاته، حيث يجسد شخصية شاب يفقد أهله ويعمل بكل المهن الشريفة، ويربيه رجل كبير بالسن في مقام والده، والذي يجسد دوره الفنان لطفي لبيب، وتجمعه الصدفة بقصة حب تجعله يفقد توزانه ويتحول إلى مسار خاطئ.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة مصطفى كامل، لطفي لبيب، محمد سليمان، رانيا التومي، عمرو عبدالجليل، وائل عوني، وآخرين من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج مازن الجبلي.

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