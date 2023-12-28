فيلم «العميل صفر» يحقق 9 آلاف و840 جنيها إيرادات في دور العرض خلال يوم

حقق فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم «العميل صفر»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن» إن الفيلم حقق 9 آلاف و840 جنيها بدور العرض خلال يوم، واستطاع أن يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

قصة فيلم «العميل صفر»

تأتي قصة فيلم العميل صفر حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال فيلم العميل صفر

يشارك في الفيلم الفنان أكرم حسني، ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.