فيلم العميل صفر يحقق 21 ألف جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

حلّ الفنان أكرم حسني، في المركز الثالث بقائمة الإيرادات بين الأفلام المتنافسة في دور العرض بفيلم العميل صفر، حيث جاء بعد فيلمي «أبو نسب» و«شماريخ».

إيرادات فيلم العميل صفر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفيلم جاء في المرتبة الثالثة وحقق 21 ألف جنيه فقط أمس، ويعد أول بطولة منفردة ومطلقة للفنان أكرم حسني بعد عدة تجارب في بطولات جماعية.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، وأسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، من خلال شخصية صفر عبد اللطيف شداد الهمم ويجسّد دوره أكرم حسني، العاشق لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، وبالفعل يقود عدة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، ما يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.