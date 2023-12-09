بعد إيرادات بـ42 مليون جنيه.. سبب تراجع «العميل صفر» إلى المركز الرابع بالسينما

حقق فيلم العميل صفر، على مدار 16 أسبوع عرض بالسينما إيرادات بنحو 42 مليونا و360 ألف جنيه، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة منذ انطلاق طرحه بالسينمات، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية عدة أسابيع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ومع انطلاق عرض مجموعة جديدة من الأفلام بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام السنة الجديدة مثل شماريخ وبلوموندو، تراجع فيلم العمير صفر إلى المركز الرابع في قائمة الإيرادات بشباك التذاكر وحقق أمس الجمعة نحو 85 ألف جنيه، حيث سبقه في الترتيب أفلام شماريخ، بلوموندو، فوي فوي.

أبطال وقصة الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أكرم حسني، منذر رياحنة، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، أوتاكا، بيومي فؤاد،، فيدرا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

وتميزت قصة العميل بالطابع الكوميدي، من خلال شخصية صفر شداد الهمم ويجسد شخصيته أكرم حسني، الذي يتورط في عدد من الأزمات والمواقف الصعبة بصحبة أصدقاءه، بسبب سعيه لأن يكون جزءًا من شخصية جيمس بوند.