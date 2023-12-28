«تجارية الإسماعيلية» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

وقعت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية القوى العاملة في المحافظة، يتضمن تقديم منح دورات تدريبية مشتركة.

بروتوكول تعاون مشترك

واستقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين مساعد صندوق اتحاد الغرف التجارية، وفدًا من القوى العاملة، ضم كلا من المستشار حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني التابع للمديرية بحضور محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ومحمد السيد مدير الغرفة.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان إعداد برتوكول تعاون بين الغرفة التجارية والقوى العاملة، يتضمن تقديم منح دورات تدريبية، وفقًا لمعايير الاعتماد، بهدف إعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع المصري، وذلك تحقيقًا للجهود المبذولة في توفير مزيد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.

أهمية تنمية مهارات الشباب

وأشار محمد فايق عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية تنمية مهارات الشباب، بما يؤهلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية التعاون المثمر بين الجانبين في سبيل تحقيق استراتيجية 2024 الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل.