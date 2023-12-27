الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نبحث تطوير المعرض الدائم لبيع السلع بأسعار مخفضة

قال أكرم الشافعي رئيس مجلس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية إنهم يبحثون تطوير المعرض الدائم لبيع السلع بأسعار مخفضة، في نادي المنتزه، ليكون الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأضاف «الشافعي» في بيان صحفي أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية انعقد الثلاثاء، بمشاركة أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف، وبحضور هيئة المكتب وأعضاء المجلس لمناقشة جدول أعمال تضمن عدد من الموضوعات أبرزها ملف تطوير المعرض الدائم للغرفة بنادي المنتزه.

وقال رئيس تجارية الإسماعيلية إنه تقرر في نهاية الاجتماع، إعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه باعتباره أول معرض دائم على مستوى الجمهورية، تم افتتاحه قبل سنوات، وحظي باهتمام كبير.

برامج تدريبية للأعضاء

وأشار أكرم الشافعي إلى أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، بما في ذلك ترشيح عدد من العاملين للحصول على سلسلة من البرامج التدريبية في إطار برنامج الدعم الضريبي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، بالإضافة إلى عرض المذكرة المقدمة من مدير عام الغرفة بشأن مقابل الخدمة المميزة على الشهادات.

وحضر الاجتماع، كلا من جلال الطاهر نائب أول وأسامة العدوي نائب ثان وأحمد سامي سليم أمين مساعد صندوق الغرفة، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال محمود، أحمد موسى، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن، محمد السيد مدير الغرفة.