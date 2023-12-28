بعد ظهور المتحور الجديد في مصر.. «صحة النواب» توجه رسالة مهمة لمرضى نقص المناعة

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، طبيعة متحور كورونا الجديد والذي ظهر في مصر بعد إصابة حالتين به، موضحا أنه سريع الانتشار وأقل خطورة من المتحورات السابقة، ويجب على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية، والبقاء في المنزل حال الشعور بالأعراض، والتواصل مع الطبيب المختص.

نصائح مهمة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب على المواطنين الذين يعانون من أمراض نقص المناعة بضرورة البقاء في المنزل، والاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، واستخدام المطهرات، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل، وعند الشعور بأي أعراض التوجه إلى الطبيب المختص للحصول على الأدورية اللازمة، خاصة وأن متحور كورونا الجديد سريع الانتشار، لكنه أقل خطورة.