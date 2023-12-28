بعد ظهوره في مصر.. «الصحة» توضح روشتة طبية للوقاية من متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد لم تختلف عن الإجراءات المتبعة منذ ظهور وباء كورونا، وعلى المواطنين الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية، باعتبارها تنشط خلال فصل الشتاء.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

واستعرضت وزارة الصحة طرق الوقاية من فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من وقت لآخر، والتي جاءت كالتالي:

- ارتداء الكمامات

- التطهير المستمر

- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامات حال الضرورة فقط

- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة

- الحصول على الجرعة التعزيرية من لقاح كورونا

تشخيص الحالات المرضية

وحذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين من الحصول على الأدوية الموصوفة بين المواطنين، مشيرا إلى أهمية الرجوع للطبيب المختص، إذ أنه المسؤول الوحيد عن تشخيص الحالات المرضية.

وطمأن المواطنين بأن الوزارة تتابع الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أن المتحور لا يدعو للقلق، حيث أن الأعراض الخاصة به بسيطة للغاية، ولكنه سريع الانتشار.