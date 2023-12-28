«الصحة» تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد.. هل لديك واحدا منها؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ أعراض متحور كورونا الجديد خفيفة ولا يوجد بها أي متغيرات، موضحة أنّ المتحور الجديد أحد السلالات الفرعية لـ«أوميكرون» سريع الانتشار، وأعراض تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف واحتقان في الزور وآلام في العضلات وألم في الأذن نتيجة التهاب الحلق، وهي أعراض تتشابه كثيرا مع الفيروسات التنفسية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ متحور كورونا الجديد لا يستدعي القلق، وصنّفته منظمة الصحة العالمية بأنّه مثير للاهتمام، نظرا لقدرته على الانتشار وليس الإصابات الشديدة، مشيرا إلى أنّ الحالات المصابة به لم تدخل إلى المستشفيات ولا يوجد ما يستدعي دخول المستشفيات.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ متحور كورونا الجديد لا توجد علاجات جديدة له، وعلى المواطنين فور ظهور أي أعراض لـ الفيروسات التنفسية الذهاب إلى الطبيب المختص وهو المسؤول عن وصف العلاج وليس المواطنين أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي في المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع فصل الشتاء، مشيرة إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بهذا الفصل، والتواصل مع الخط الساخن للوزارة 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين من خلال فرق مدربة على الرد من خلال المصادر الرسمية لها.