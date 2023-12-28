طبيب يكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد.. «أعراض لم تحدث من قبل»

حالة من الذعر المتواصل لم تنته منذ 2020، وذلك بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا، في الصين تحديدًا، قبل أن يتحول إلى وباء ثم جائحة ضربت العالم لفترة طويلة، ورغم انخفاض نسبة الإصابات في الفترة الماضية، لكن يبدو أن الوباء يعود بشكل أشرس وبصورة أكثر انتشارًا بعد ظهور متحور جديد تحت مسمى «المتحور jn.1».

متحور كورونا يستهدف أماكن جديدة غير الجهاز الهضمي

من المتعارف عليه أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي، مثلما حدث خلال السنوات التي ضرب خلالها عدد من بلدان العالم، لكن تلك المرة المتحور يستهدف مناطق أخرى، لعل أبرزها المعدة والأمعاء، بحسب مجلة «Nature Medicine»، التي نشرت دراسة تؤكد أن الأمعاء باتت الهدف الأول للمتحور الجديد.

يجيب الدكتور محمد عبدالوهاب حجازي أخصائي الباطنة والقلب، على التساؤل الأبرز منذ انتشار فيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالتأكيد على أن كل ما يثار حول استهداف المتحور الجديد للمعدة والأمعاء صحيح، فالمتحور الجديد يستهدف المعدة والأمعاء، تصل إلى نزلات معوية حادة.

وأضاف: «أعراض الإصابة بكورونا لم تتغير عن المتعارف عليه، لكن هناك بعض المستجدات في الأعراض مثل الشعور بالغثيان والقئ وألم شديد في المعدة، وذلك يكون بعد ظهور الأعراض العامة للفيروس والمتعارف عليها مثل تكسير الجسم والسخونية وفقدان الشهية».

وشدد الدكتور محمد عبدالوهاب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، من أجل البقاء آمنين دون إصابات، لعل أبرزها الاهتمام بالمسافات والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة ثم الحصول على اللقاح حال لم يحدث ذلك من قبل.

فريق من الباحثين الصينيين أجروا دراسة نشرت نتائجها في مجلة «Nature Medicine»، أفادت أن متحور JN.1 لديه القدرة على الارتباط بخلايا الأمعاء والمعدة، ما بدوره يؤدي إلى ظهور واكتشاف أعراض جديدة على الجهاز الهضمي، لعل أبرزها شيوعًا الإسهال والقيء والشعور الدائم بالغثيان.

كما وجد الباحثون أن متحور JN.1 قد يكون أكثر مقاومة للعلاجات الحالية للفيروس، مثل مضادات الفيروسات واللقاحات الخاصة بالفيروس، الذي يستهدف الجهاز الهضمي بشكل كبير، وكالعادة لا يوجد علاج محدد لمتحور JN.1 أو لكورونا بشكل عام، ولكن يمكن علاج الأعراض بالأدوية المعتادة، مثل مضادات الإسهال والقيء.

أبرز أعراض متحور كورونا الجديد

الإسهال

القيء

ألم البطن

الغثيان

فقدان الشهية

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

يمكن الوقاية من متحور JN.1 من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مثل:

ارتداء الكمامة

الحفاظ على المسافة الاجتماعية

غسل اليدين باستمرار

الحصول على لقاح كورونا

تشير النتائج الجديدة إلى أن متحور JN.1 قد يكون أكثر خطورة من السلالات السابقة، حيث يمكن أن يصيب الجهاز الهضمي بالإضافة إلى الجهاز التنفسي، كما أن المتحور الجديد قد يكون أكثر مقاومة للعلاجات الحالية، مما يتطلب تطوير علاجات جديدة.