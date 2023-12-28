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بعد إصابة حالتين بمتحور كورونا الجديد في مصر.. «الصحة» توجه رسالة مهمة للمواطنين

كتب:

مريم الخطري
11:19 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
د. حسام عبدالغفار

د. حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحالتين المصابتين بمتحور كورونا الجديد حالتهما الصحية مستقرة ولم تدخل المستشفيات.

أعراض بسيطة للغاية 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأعراض التي ظهرت عليهما بسيطة للغاية، وثبت إصابتها في اللجهاز التنفسي العلوي، وفقا لما جرى الإعلان عنه مسبقا فور إعلان منظمة الصحة العالمية بأن المتحور مثير للاهتمام.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان جمعت المعلومات عن المتحور، وأصدرت تقريرا رسميا بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، موضحا أن متحور كورونا الجديد مثل بقية المتحورات بل أنه حتى الآن أخفهم.

رسالة مهمة من «الصحة» 

وناشد المواطنيين فور ظهور أي من الأعراض التي سبق إعلانها بضرورة استشارة الطبيب، وعدم الحصول علي العلاجات أو البروتوكول العلاجي الذي يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحالات المرضية تختلف عن بعضها البعض، وفقا للحالة التشخيصية.

اتباع الإجراءات الاحترازية 

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن فيروس كورونا، مؤكدا أنه أحد الفيروسات التنفسية ولا يوجد خطر منه، ولكن يجب الحذر والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والحصول على اللقاح والبعد عن المناطق المزدحمة، والحرص على التباعد الاجتماعي. 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.