الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري.. اضمن حقك

يحرص كثير من المواطنين عند شراء عقار أو منزل أو شقة جديدة على اصطحاب محامي معه خلال كتابة العقد، لتأمين عملية إتمام الشراء دون الوقوع في فخ النصب، وبعد ذلك تأتي خطوة تسجيل العقار في الشهر العقاري، ما يمنع ظهور أحد آخر ليدعي امتلاكه لذلك العقار، لذلك يهتم الكثيرون بمعرفة الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري عند شراء منزل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري

وحددت وزارة العدل الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري، لمساعدة المواطنين الراغبين في شراء عقارات على تسجيلها رسميا في سجلات الدولة باسم المشتتري لتجنب التعرض للنصب، وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

- تسجيل عقار بالشهر العقاري بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري لتقديم عقد بيع نهائي للشقة أو عقد ابتدائي.

- تقديم إيصال مرافق من أحد المرافق الأساسية، سواء كانت الكهرباء أو الماء أو الغاز، إذ إن تلك الأوراق تعد سندا قانونيا يثبت أنك مالك للشقة.

- تقديم بيان يتضمن مساحة الشقة التي أقر بها القانون.

- تقديم طلب تسجيل العقار، وملء استمارة خاصة بالبطلب، ولا بد من كتابة جميع البيانات الخاصة بتسجيل العقار من عنوان المنزل والدور ورقم الشقة.

- تقديم كل المعلومات عن العقار الذي يرغب المواطن في تسجيله في الشهر العقاري إذا كان إيجارا أو تمليكا.

- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري للعقار محل التسجيل.

- إرفاق إيصال رسوم تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة مع المستندات السالف ذكرها.

إجراءات تسجيل عقار في الشهر العقاري

وهناك بعض الإجراءات التي يجب إتمامها لتسجيل شقة في الشهر العقاري وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

- يتوجه المواطن إلى القسم الإلكتروني التابع للشهر العقاري الذي يتم تسجيل العقار به.

- تقديم طلب نموذج تسجيل وحدة سكنية.

- تدوين جميع البيانات الخاصة بالعقار وتسليم الأوراق السالف ذكرها.

- إرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بمقدم الطلب، خلال 24 ساعة، يفيد بأن إجراءات التسجيل الإلكتروني تمت بنجاح.

- وبعدها يقوم مقدم طلب بتسجيل العقار بالتوجه إلى المأمورية للتأكد من تسليم الأصول الخاصة به، وتسجيل الوحدة السكنية في دقائق معدودة.

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية

وهناك العديد من خدمات الشهر العقاري التي يمكن إجراؤها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمكتب الشهر العقاري لإجرائها، وتتمثل في الآتي:

- استخراج صورة من عقد مشهر.

- استخراج صورة من كتاب دوري.

- استخراج صورة من منشور مالي.

- استخراج صورة من منشور فني.

- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

- ترجمة عقد مشهر.

خطوات إجراء خدمات الشهر العقاري إلكترونيا

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة إجراء خدمات الشهر العقاري السالف ذكرها إلكترونيا من المنزل، وجاءت الخطوات، كالتالي:

- يقوم الراغب في إجراء خدمة من خدمات الشهر العقاري إلكترونيا بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر محرك البحث «جوجل»، أو بالدخول إليها مباشرة من هنا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الشهر العقاري الموجودة يمين الصفحة الرئيسية.

- اختيار الخدمة التي يرغب المواطن في إجراءها ويقوم بالضغط عليها.

- تسجيل الدخول للحساب الخاص به على بوابة مصر الرقمية بإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بحسابه، وفي حالة إذا لم يكن لديه حساب ينشئ حسابا جديدا، ثم الدخول للخدمة التي يرغب في إجرائها.