«التحالف الوطني» يطلق فعاليات «يوم الخير» في دمياط بمشاركة 500 متطوع

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات يوم خير جديد بمحافظة دمياط في قرية الخياطة بمشاركة 500 متطوع و13 مؤسسة كبرى من مؤسسات التحالف الوطني .

فعاليات يوم الخير

وأوضح التحالف الوطني في منشور عبر صفحته الشخصية أنه اليوم سوف يكون بمشاركة مؤسسات التحالف المختلفة ، وسوف يتم تقديم مواد غذائية ولحوم وبطاطين وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية وملابس لكل الأعمار، بالإضافة إلى عيادات كشف في كل التخصصات وأدوية لكل الأمراض .

خدمات التحالف

ولفت التحالف إلى أن كافة الخدمات التي سوف يتم تقديمها في هذا اليوم سوف تكون بالمجان ده بالإضافة لجلسات توعية وتثقيف لكل أهالينا، بجانب إلى عيادات كشف في كل التخصصات وأدوية لكل الأمراض ، لافتة إلى أن هذا اليوم يأتي مه نهاية العام الجاري واستمرارا لأعمال الخير التي يقوم بها التحالف والمؤسسات المشاركة به.