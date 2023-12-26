التحالف الوطني يوزع «لاب توب» على طلاب من ذوي الإعاقة ضمن «تكافؤ الفرص»

قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع عدد من أجهزة «اللاب توب» على الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية في محافظة بنها، لمساعدتهم على استكمال مستقبلهم التعليمي.

مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع

وأشارت عضو التحالف الوطني، إلى أنّ ذلك يأتي في إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، والتي تستهدف توفير عدد من أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة استكمالًا للمراحل السابقة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

يذكر أن مؤسسة الأورمان، سلمت أمس، 50 كشكا بتكلفة إجمالية مليوني و500 ألف جنيه، شاملا البضاعة والثلاجة ورسوم عداد الكهرباء في محافظة الفيوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وسط احتفالية كبيرة، نظمتها جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بنادي محافظة الفيوم ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي عدد الأكشاك التي تم تسليمها بمحافظة الفيوم، وصل حتى الآن 850 كشك تقريبا بالإضافة إلى تسليم المستفيدين ماكينات EBC شاملة 500 جنيه رصيد بكل ماكينة، إلى جانب عقد عدد من المحاضرات عن كيفية استخدام هذه الماكينات في تحويل أو شحن الرصيد أو دفع فواتير المرفقات.