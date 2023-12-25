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«البترول» تعلن تزايد معدلات تحويل السيارات للغاز الطبيعي بعد تقسيط التكلفة

كتب:

مارينا رؤوف
10:36 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
خلال اللقاء

خلال اللقاء

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،  اجتماعا مع عدد من قيادات القطاع، لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع جرى الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات، وذلك بعد المبادرة التي أطلقت في أكتوبر الماضي لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلاً من عام، وكذلك التطور الكبير في إجمالى مبيعات غاز السيارات.

تقسيط تكلفة التمويل

وأشار الملا إلى أن اجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل، تعد بمثابة حافز لهم خاصة في ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز فى جميع محافظات مصر.

خفض الانبعاثات 

وأشار الوزير إلى المكتسبات الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، لما تحققه من وفر كبير للمواطن والدولة، مقارنة بتكلفة الوقود التقليدي، علاوة على ما يتحقق من خفض كبير لانبعاثات حرق البنزين.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كل الأجهزة المعنية المشاركة في المبادرة، للإسراع بتحقيق مستهدفاتها.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.