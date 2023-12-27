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«البترول» تتيح خدمة السحب النقدي من محطات البنزين

كتب:

مارينا رؤوف
03:14 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
سحب النقود

سحب النقود

وقعت شركة النيل لتسويق البترول بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والشمول المالي، وميكنة التعاملات المالية بين القطاعات المختلفة، وخدمة نقاط البيع الإلكترونية بجميع محطات الشركة.

توفير السحب من محطات النيل

ويتيح البروتوكول الذي وقعه المهندس أحمد عيد، رئيس شركة النيل لتسويق البترول، وهيثم ذكي رئيس قطاع الخدمات ومبيعات التجار بالبنك الأهلي المصري تقديم خدمة Cash away في محطات شركة النيل لتسويق البترول،  لضمان إتاحة سحب الأموال والمرتبات والمعاشات من النقاط المختلفه بجميع المحطات، لخدمة المواطنين، تيسيرا عليهم في الوصول إلى الفروع أو ماكينات الصراف الآلي.

تنويع الخدمات المقدمة للعملاء

يأتي ذلك في إطار اهتمام شركة النيل لتسويق البترول بتنويع الخدمات المقدمة للعملاء من خلال المحطات البنزين التابعة لها، والتي تواكب احتياجاتهم في ضوء استراتيجية قطاع البترول، لتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التسويق والتوزيع المملوكة للدولة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.