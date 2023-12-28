«ماعت» تنظم حلقة نقاشية بمناسبة الذكرى الـ57 لحقوق الإنسان

نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حلقة نقاشية في مقرها الرئيسي في منطقة المعادي، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل مناقشة أبرز وأهم القضايا والملفات الحقوقية.

حقوق الإنسان

حضر اللقاء عدد من الحقوقيين، على رأسهم الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في مصر، والمستشار أيمن فؤاد، خبير حقوق الإنسان ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

وشملت الحلقة النقاشية التي تنظمها «ماعت» اليوم عددا من أعضاء مجلس إدارة حقوق الإنسان جامعة الدول العربية، وهما الدكتور خليل إبراهيم، ندا حسام، كما حضر النقاش أحمد بسيوني، عضو هيئة التدريس بجامعة انديانا، وملك عزت عضو هيئة التدريس بجامعة نيو جيزة.

قضايا حقوق الإنسان

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، ليتمّ خلالها مناقشة عدد من قضايا حقوق الإنسان البارزة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، ومن المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي سيتم مناقشتها خلال جلسة اليوم.