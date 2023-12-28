أحمد الخطيب: مصر حاربت الإرهاب بالتنمية.. والحوار الوطني أهم إنجازات 2023

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، إن 2023 شهدت أحداثًا وإنجازات مهمة للغاية تتمثل في عدة محاور رئيسية في مصر، إذ شهدنا تصالحًا سياسيًا متمثلًا في الحوار الوطني الذي جمع كل أطياف الشعب والأحزاب السياسية والنخب بمختلف آرائهم للتحدث على مائدة واحدة بعد الاضطرابات والخلافات بين الأحزاب وبعضها البعض.

البلاد شهد اضطرابات شديدة بعد 2011

وأضاف «الخطيب» خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أن البلاد شهد اضطرابات شديدة بعد 2011، إذ تغيرت 5 أنظمة خلال 3 أو 4 سنوات، وهذا الأمر كان غاية في الخطورة، وبمجرد بدء اعتدال الأمور دخلت مصر معركة مواجهة الإرهاب بعد قيام الشعب المصري بثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط أكبر منطقة اضطرابات في العالم، مضيفا: «لأول مرة تحارب الدولة الإرهاب بالعلم والتنمية وليس السلاح فقط، فالإرهابي قبل حمله السلاح يوجد بداخله فكرة يجب مواجهتها أولا».

2023 ختمناها بفرحة الاحتفال بالليلة الختامية للسيدة نفسية

وعلى صعيد آخر، أوضح الكاتب الصحفي والإعلامي، خلال برنامجه، أنّ الإنسان يكون إما إيجابيًا وسلبيًا، والشخص الإيجابي ينظر إلى النجاحات التي حققها خلال العام الماضي، ويخطط للمستقبل ويرتبه، بينما الشخص السلبي يرى الأحداث بسوداوية، حتى لو حقق إيجابيات وإنجازات كبرى.

وختم الخطيب حديثه، بالتأكيد على أنّ السنة الماضية كانت عظيمة رغم وجود آلام وأحزان وأوجاع، ولابد من أن ننتظر الأيام الجميلة والأمل، متابعا: «أمس احتفلنا بالليلة الختامية للسيدة نفسية حبيبة كل المصريين، وبعد يومين نحتفل بأعياد الميلاد ميلاد أم سيدنا المسيح، السيدة مريم التي اجتمع على حبها كل المصريين مسلمين ومسحيين».