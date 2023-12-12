أحمد الخطيب: الحضور في الانتخابات طاغ.. والشعب المصري استجاب لمطلب الدولة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس بواقع 45% ليست مفاجئة، فالكثافات كبيرة قبل فتح اللجان، وهو ما تعكسه الصورة وليس الكتابات والأقاويل.

وأضاف الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، في تغطية خاصة لقناة «الحياة»: «الصور في وسائل الإعلام العالمية كلها كثافات، فما يحدث أمر غير مسبوق ولم تخطئه العين، فالحضور طاغٍ بكل اللجان الانتخابية، والشعب المصري نجح في الاستجابة لمطلب الدولة، وهو المشاركة في الانتخابات بصرف عن الرئيس الذي سيختاره».

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنّ تنظيم الانتخابات نجاح للهيئة الوطنية للانتخابات، فقد أدت واجبها بنجاح منقطع النظير في ظل تضافر من كل أجهزة الدولة المعنية، وكانت الهيئة بمثابة المظلة التي حققت عوامل النجاح.

وأكد، أن التخطيط الناجح للعملية الانتخابية ظهرت ثماره أمس، وما جرى الإعلان عنه بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات بمثابة شهادة تقدير أولية للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنّ إدارة العملية الانتخابية بدأت منذ شهور، فهي إدارة محكمة ودقيقة وفيها من الاحتراف والمهنية الكثير.