أحمد الخطيب: لم تتورط جهة حكومية واحدة في عدم الحيادية بانتخابات الرئاسة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنَّها المرة الأولى في التاريخ التي تجرى بها انتخابات رئاسية في بيئة سياسية صحية كما ينبغي أن تكون والتنافس بها يكون على الأفكار السياسية وليس على الأيدلوجية، لافتًا إلى عدم وجود شعارات دينية أو مظاهرات ضد مرشح آخر تطعن به، إذ كانت انتخابات صحية لا يوجد بها معوقات أو إساءات، فضلًا عن التنظيم الجيد على جميع الأصعدة خاصة التنظيم الأمني عالي المستوى.

الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة أحزاب سياسية مختلفة

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «يوجد 4 مرشحين هم مرشح مستقل و3 مرشحين يتبعون أحزاب سياسية معارضة، ومن أهمهم رئيس حزب الوطن ثم حزب الشعب الجمهوري والمصري الديموقراطي»، مشيدًا بوجود بيئة سياسية صالحة ومشاركة كثيفة من المواطنين لم يتوقعها أحد تصدرها الشباب.

الشباب في صدارة المشاركين بانتخابات الرئاسة 2024

وتابع أنَّ الانتخابات شارك فيها عدد من الجهات بدءا من الدولة المصرية والحكومة إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب فضلا عن الشباب متصدري المشهد الانتخابي، وكانوا جميعًا على مسافة واحده من كل المرشحين ولم تتورط أي جهة حكومية واحدة في عدم الحيادية بالانتخابات الرئاسية 2024».