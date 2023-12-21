أحمد الخطيب: المشهد الانتخابي المصري شهد تغيرات جديدة وحظي بإشادات دولية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ المشهد الانتخابي المصري شهد تغيرات جديدة ومفاجئة، حيث ساد جو من التنافسية والوِدّ، وكان هناك إشادات خارجية من «ائتلاف النزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا حرص المصريين على المشاركة ووجود انتخابات نزيهة.

وأضاف الخطيب» خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أنّ خروج المواطنين من الأقاليم والمدن الريفية بشكل كبير كان حدثًا مفاجئًا، مشيرًا إلى أنّ الأحداث الجارية خلال الـ9 سنوات السابقة كانت سببًا ومحفزًا قويًا للمواطنين للخروج للانتخاب والمشاركة في تنمية الدولة.

وأشار إلى أنّ المشاريع والتنمية التي تمت في الأطراف كانت سببًا قويًا لعظمة المشهد الانتخابي، لافتًا إلى وجود المرأة الريفية بالانتخابات بقوة ومشاركتها بها ووجود طبع خاص بها.