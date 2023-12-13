أحمد الخطيب: الإعلام تعامل مع الانتخابات بحيادية.. والبيئة السياسية أصبحت صحية

علّق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على تحليل المشهد الانتخابي في مصر، ودور الأحزاب بالانتخابات الرئاسية.

وقال «الخطيب» خلال استضافته في برنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، إن البيئة السياسية المصرية باتت صحية، وأن الطرف الديني غاب بشكل كبير، إلى جانب البيئة السياسية، التي كان تنتج معارك وأفكارا عنيفة، حيث أن البيئة السياسية المصرية كانت مضطربة قبل 2018.

وأشاد الكاتب الصحفي، بمجهودات الجهاز الإداري للدولة في إدارة العملية الانتخابية، حيث أنها كانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، رغم أن أحد المرشحين الرئاسيين هو رئيس الجهاز الإداري وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى دور وسائل الإعلام المصرية في تغطية الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «وسائل الإعلام لم تتورط في خرق الضوابط التي تخل بالعملية الانتخابية، والجميع التزم الحياد الكامل».

وتابع الخطيب: «لحد 2018 كان هناك دور للتيار الديني، ولكن بعد ذلك تم العمل على إصلاح البيئة السياسية».