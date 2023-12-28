محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من موقف السيارات الجديد

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان متابعة خطة التطوير في ملف البنية التحتية للمواصلات، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ موقف رؤوف لسيارات السيرفيس.

وتشهد محافظة أسوان أعمال إنشاء الموقف الجديد على مساحة 4 أفدنة ويتسع لـ232 سيارة، ويتضمن أيضًا 19 محلًا متعدد الأنشطة، ومبنى إداري وكافتيريا ومسجد ودورات مياه بالإضافة إلى الدور الثاني من الموقف الذي يضم عددًا من المحال التجارية.

إنشاء السوق الحضاري بتكلفة 25 مليون جنيه

وفي إطار جهود تطوير المدينة، تفقد اللواء أشرف عطية الموقع المقترح لإنشاء السوق الحضاري في وسط مدينة كوم أمبو حيث يتم إنشاءه على مساحة 5 أفدنة ومن المتوقع أن يكلف حوالي 25 مليون جنيه في حين يهدف السوق إلى توفير بيئة تجارية منظمة ومرافق شاملة للباعة المتجولين، وكذلك للحد من العشوائيات والازدحام في المدينة.

كان اللواء أشرف عطية قد ترأس اجتماعا تنسيقيا لمراجعة وحصر الخدمات المقدمة لذوي الهمم في مجالات متعددة، بما في ذلك مجال التحول الرقمي.

تحسين رعاية ذوي الهمم

و شارك في الورشة أعضاء لجنة استشارية لشؤون الإعاق بينما تأتي الورشة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين رعاية ذوي الهمم وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والمجتمعية في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، أشار اللواء أشرف عطية إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها محافظة أسوان في مجال التحول الرقمي، واستجابةً لذلك، وجه بإعداد كتيب يستعرض خدمات المحافظة المقدمة لذوي الهمم، بهدف تعميم هذه الخدمات في جميع أنحاء البلاد.