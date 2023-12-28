«طوارئ القناة»: انتشار سيارات شفط المياه في الشوارع للتعامل مع الأمطار

قال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة إن السحب الممطرة تغطي مدن بورسعيد والدقهلية والشرقية والقاهرة يصاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والمتوسطة.

وأضاف بيان للشبكة الوطنية للطوارئ أنه خلال الساعات المقبلة من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تغزر على بعض المناطق في مدن بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

انتشار فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى خلال الساعات الماضية، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتفعيل غرف الطوارئ في كافة الأحياء والمراكز وربطها بالغرفة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة رفعت حالة الطوارئ الي الدرجة القصوي وانتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة.

واضاف أن السيارات انتشرت في أماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات إقليم القناة الثلاثة السويس والإسماعيلية، وبورسعيد استعدادا لحالة الطقس السيئ وسقوط الامطار وفقا لبيانات الأرصاد الجوية.

تفعيل خطة الانتشار السريع

وأشار عصمت إلى أن الشركة راجعت أماكن تراكم مياه الأمطار في الشوارع والميادين لانتشار سيارات شفط المياه فور سقوط الأمطار لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية مشيرا إلي التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة.

كما شدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة «التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات»، في محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول.