سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في بني سويف

شهدت عدة مناطق في محافظة بني سويف، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة، لم تؤثر على حركة السير أو المرور، أو ظهور لتجمعات المياه بالشوارع حتى الآن، فيما شهدت المدارس بجميع المراكز، انتظاما في الدراسة حيث يؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

استعدادات محافظة بني سويف لاستقبال الأمطار

وكانت محافظة بني سويف أتمت استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وتنفيذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول.

إجراءات للتعامل مع سقوط الأمطار

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، وفروعها في المراكز، درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف.

واطمأنت شركة المياه على جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وكذا التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تساقط امطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى محافظة شمال الصعيد والتي تكون خفيفة اليوم الخميس.