أمطار غزيرة تضرب القليوبية.. والمحافظة ترفع الطوارئ وتنشر معدات شفط المياه

شهدت محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة في أنحاء المحافظة بالمدن والقرى مع استمرار بروده الجو دون تأثير على حركة المرور وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية.

وتزامنا مع هطول الأمطار، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ، وجرى الدفع بمعدات للطوارئ بالتنسيق بين المحافظة ومجالس المدن التي قامت علي الفور بالتدخل لسحب مياه الأمطار من المناطق المتضررة من الأمطار وخاصة الطرق الرئيسية والأنفاق بالعاصمة بنها ومدن المحافظة.

استمرار حالة الطوارئ

وشدد المحافظ على استمرار حالة الطوارئ تزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة وانتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

نشر معدات وسيارات شفط المياه

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

فيما دفعت الشركة بعدد من المعدات لرفع اثار الامطار وتجمعات المياه خاصة في الأنفاق وعلى الطرق الرئيسية، وأصدر المهندس مصطفى مجاهد توجيهات برفع الطوارئ للتدخل السريع ومواجهة الطقس السيئ.