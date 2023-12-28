أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية.. وانتشار سيارات كسح المياه

واجهت محافظة الدقهلية هطول أمطار رعدية غزيرة للمرة الثانية منذ فجر اليوم الخميس، مصحوبة بهواء شديد وبرودة في الجو وتكاثر في السحب والغيوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تنفيذ كل الاستعدادات الكاملة بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من محافظة الدقهلية، متابعة وتنفيذ كل الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس السيئ وغير المستقر والتقلبات الجوية المفاجئة ورفع حالة الطوارئ أرجاء المحافظة وضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأحداث أولا بأول والتعامل الفوري مع أي أعطال بأعمدة الإنارة وإصلاحها فورا وعدم لمسها أثناء هطول الأمطار تجنبا لأي خطر.

تنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بالدقهلية

وتابع البيان، وجرى تنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق محافظة الدقهلية من خلال الدفع بعدد من السيارات والمعدات بعد تجهيزها وصيانتها، وهناك تواصل مستمر بين غرف العمليات الرئيسية داخل مبنى ديوان عام المحافظة والغرف الفرعية لمتابعة أي مشكلة والعمل على سرعة حلها ومتابعة تواجد تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور بين المواطنين ومنعا للزحام وتكدس السيارات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.