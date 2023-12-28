النائب عمرو درويش: المشاركة الهائلة في الانتخابات ناتجة من الحشد الذاتي

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجماعات والأشخاص أصحاب المصالح لم يعد لهم تأثير على الشارع المصري مثلما كان يحدث من قبل، لذلك شهدت الانتخابات الرئاسية زخما كبيرا ومشاركة أكثر من 66% من الأصوات، وهذا رقم ضخم للغاية لم يحدث من قبل، موضحا: «المشاركة الهائلة بالانتخابات ناتجة من الحشد الذاتي، فالمواطنون شاركوا لأنهم شعروا بأهمية أصواتهم وأنها ستفرق في المشهد الديمقراطي».

أهمية الحث على المشاركة بالانتخابات

وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «رسالة وطن» تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أنّ الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كان دور جميع فئات المجتمع، وعلى المواطنين إدراك أهمية المشاركة بالانتخابات كونها حق أصيل لهم بالدستور وواجب وطني لا يجب الاستغناء عنه، مشددا على ضرورة التعاون والمشاركة بين الجميع.

وتابع، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد بداية عهد غير مسبوق في مسألة المشاركة في العمل والمناخ العام وأيضا الاستحقاقات الانتخابية، موضحا: «تيار الجماعات التي تتحدث باسم الدين وتتستر وراءه كان يستهدف الحصول على مكاسب لتحقيق مصالحهم الشخصية، وكان لهم تأثير على المواطنين خلال إحدى الفترات عندما تُركت لهم الساحة المتعلقة بالعمل الأهلي والعمل التنموي والعمل السياسي، لذلك توغلوا في الجمعيات والنقابات بشكل كبير».

مصر عانت من الإرهاب لسنوات طويلة

وأكد: «مصر عانت من الإرهاب لسنوات طويلة للغاية، إذ وجدنا شرائح كثيرة من المجتمع ليس لهم علاقة بالسياسية تم توظيفهم وتوجيههم بصورة خاطئة، لذلك عندما انتبهت الدولة لهذه المشكلة قامت بعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».