«حماة الوطن»: سياسة مصر الخارجية سبب خلق رأي عام عالمي يساند غزة

أكد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لشؤون المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا للدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل و يضع مصر دائما في مكانها الصحيح كقائد وشقيق أكبر للامة العربية.

وأشار علاء زياد، في بيان له، إلى أن العالم كله يدرك ان مصر دولة محورية وفاعلة في منطقة الشرق الأوسط وينظر إليها باحترام وتقدير في ظل قيادة حكيمة واعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القمة المصرية الأردنية

وأكد أن القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني امس، تأتي تأكيدا وتعزيزا لدور مصر المحوري وتفهمها مع أشقائها في العمل على وقف الحرب على غزة خاصة أن مصر والأردن مفتاح السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، والأمن والسلم الدوليين.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أنه منذ اللحظة الأولى للأزمة في فلسطين والاعتداءت الغاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تحذيرات الرئيس السيسي وكذلك ملك الأردن من اتساع دائرة الحرب ومخاطرها على المنطقة والعالم وبالفعل شعر العالم بها وبخطورتها على الأمن والسلم الدوليين و الاقتصاد العالمي.

وأضاف علاء زياد أن علاقات مصر وسياستها الخارجية على مدار السنوات الماضية كان لها دور كبير في الحشد العالمي ضد ما يواجهه الشعب الفلسطيني من اعتداءات غاشمة على يد قوات الاحتلال.