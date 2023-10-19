اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. القمة «المصرية - الأردنية» ترفض تهجير الفلسطينيين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي وعبدالله» يجددان الإدانة البالغة لقصف المستشفى «الأهلي المعمداني»

القمة «المصرية - الأردنية» ترفض تهجير الفلسطينيين

الزعيمان: تحقيق الاستقرار الحقيقى والمستدام فى المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة فى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة.. ورفض تام لسياسة حصار وتجويع سكان «غزة»

السيسي لـ«قائد القيادة الأمريكية»: يجب الاستمرار فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى «غزة»

«الحوار الوطنى» يدعو إلى احتشاد المصريين اليوم أمام «الجندى المجهول» دعماً لأهالى القطاع

اليوم الـ13 للعدوان الإسرائيلى: أكثر من 3500 شهيد و23 ألف جريح فى غزة.. و69 فى الضفة الغربية

البرلمان يُدين الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.. ويؤيد موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير

«الشرقية» بناء وتطوير فى 500 قرية

الحكومة: الدولة حريصة على توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة

«قطاع الأعمال»: لدينا فرص استثمارية واعدة.. والقطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية

«حياة كريمة».. تنفيذ 553 مشروعاً تشمل مدارس ووحدات صحية وصرفاً صحياً وكهرباء ومحطة سكة حديد

«المستشفى الجامعى».. خدمات طبية مميزة تكلف مليار جنيه وسيعمل بطاقة 250 سرير إقامة

وزير الدفاع يلتقى «كوريلا» لمناقشة الأوضاع الإقليمية

الأهلى يتضامن مع غزة بـ«حملة للتبرع بالدم وشارة سوداء»

«الأبنية التعليمية»: افتتاح 41 مشروعاً فى 2023 وإنشاء 759 مدرسة بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه

«الصوامع».. 11 قلعة لتخزين الغلال بأحدث المعدات والأجهزة لضمان الأمن الغذائى وتقليل نسبة الفقد

الصفحة الثانية

الرئيس الصينى: مصر حققت تقدماً ملحوظاً.. ونحرص على الارتقاء بالعلاقات والتعاون المثمر بين البلدين

«شى» يؤكد دعم بلاده جهود مصر لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة ومساعيها لإدخال الإغاثة لغزة ومنع توسع دائرة الصراع الحالى

«مدبولى»: نتطلع لجذب استثمارات جديدة فى «التكنولوجيا وصناعة السيارات الكهربائية»

«التنمية المحلية»: شراكتنا مع «الفاو» تعزز التمكين الاقتصادى لأسر «حياة كريمة»

بروتوكول بين هيئتى الثروة المعدنية و«المثلث الذهبى» لجذب الاستثمارات

«آمنة»: نمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر قروض للمرأة والشباب لتخفيض معدلات البطالة

«الملا»: المنصة الرقمية الموحدة تسهم فى تسهيل عرض الفرص الاستثمارية

«الإسكان»: إزالة مخالفات بناء فى مدن «دمياط وبنى سويف الجديدة والشروق»

«سمير»: «البشائر» تستهدف جذب استثمارات ألمانية فى الطاقة والاقتصاد

مباحثات «مصرية - سعودية» لإقامة مشروعات استثمارية

الصفحة الثالثة

القمة «المصرية - الأردنية» ترفض تهجير الفلسطينيين

«السيسى وعبدالله» يجددان إدانة قصف مستشفى «الأهلى المعمدانى» بـ«غزة».. ويرفضان حصار وتجويع أهالى القطاع

الزعيمان: تحقيق الاستقرار الحقيقى والمستدام فى المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة فى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الرئيس لـ«قائد القيادة الأمريكية»: يجب الاستمرار فى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.. وتضافر جهود المجتمع الدولى لوقف تصاعد الوضع المتأزم فى اتجاهات خطيرة.. وإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين

«شكرى» لوزير الخارجية البريطانى: على المجتمع الدولى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

«الحوار الوطنى» يدعو إلى احتشاد المصريين اليوم أمام «الجندى المجهول» دعماً لـ«غزة»

«كليڤرلى»: نقدر جهود مصر على كافة المستويات لخفض التصعيد بين الجانبين

«مجلس الأمناء»: صف واحد للدفاع عن أمن ومصالح وطننا.. ونرفض تصفية القضية

الصفحة الرابعة

اليوم الـ13 للعدوان الإسرائيلى: أكثر من 3500 شهيد و23 ألف جريح فى قطاع غزة.. و69 فى الضفة الغربية

أيرلندا تتعهد بتقديم 13 مليون يورو.. و«سوناك»: الفلسطينيون ضحية ومن الضرورى إيصال المساعدات الإنسانية لهم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بجولات استفزازية بحماية من شرطة الاحتلال

المجتمع المدنى يؤيد «السيسى» فى رفض تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومى

«شباب البرنامج الرئاسى»: نقف بجانب حقوق أشقائنا المشروعة.. و«المصرى للدراسات الاستراتيجية»: نؤيد كل القوى الوطنية والشعبية الرافضة للتهجير

«القومى لذوى الإعاقة»: نساند القيادة السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم على الأراضى الفلسطينية

د. أشرف سنجر: «السيسى» اتخذ مواقف تجاه القضية الفلسطينية تعبر عن جميع المصريين

خبير سياسات دولية: موقف مصر تجاه فلسطين تاريخى.. والشارع يدعم الرئيس ويؤيده

جيش الاحتلال ينفذ إبادة جماعية للفلسطينيين.. وقصف «المعمدانى» جريمة حرب

الصفحة الخامسة

مجلس النواب: موقف الرئيس «دهس صفقة القرن بالأقدام»

الأعضاء: ندين الجرائم الإسرائيلية.. وصوتنا واحد للحفاظ على أمننا القومى.. و«سعد الدين»: الشعب سيخرج بالملايين لو استشعر أن المحتل يتعدى على سيادتنا

«أبوهميلة»: يجب التصدى لمحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين و«السجينى»: مصر لديها قائد مخلص وقوى

«الشيوخ»: أمن مصر القومى خط أحمر ونرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أفواج «التحالف الوطنى» تشارك باعتصام «مرابطون حتى الإغاثة» أمام معبر رفح

«عبدالرازق»: نطالب مجلس الأمن الدولى بتحمّل مسئولياته وحماية الشعب الأعزل

الأعضاء أعلنوا رفضهم للمخطط الشيطانى بنزوح الفلسطينيين إلى سيناء

«مسلم»: تحية للدولة المصرية التى اشترطت عبور الجنسيات الأجنبية مقابل دخول المساعدات

«حياة كريمة»: جاهزون لحين فتحه ودخول المساعدات.. ونؤيد بقاء الأشقاء فى أرضهم

الصفحة السادسة

65 مليار جنيه قيمة استثمارات خدمية وتنموية خلال العشر سنوات الماضية

الشرقيــة بناء وتطوير فى 500 قرية بجميع القطاعات الحيوية

«حياة كريمة» فى «الحسينية».. مدارس ووحدات صحية وملاعب وكهرباء

رئيس المدينة: إنشاء موقف سيارات ومحطة سكة حديد وسوق حضارى.. و«أهالى «الإخيوة»: مكتب البريد يخدم أكثر من قرية

«ههيا للحروق».. صرح متكامل يخدم الأهالى والمحافظات المجاورة

«مسعود»: يضم أقسام عمليات ووحدة ليزر وعناية مركزة.. ووكيل الصحة: المحافظة تصدرت المركز الأول فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

«المستشفى الجامعى».. خدمات طبية مميزة لأبناء «العاشر» وعمال المدينة الصناعية

رئيس جامعة الزقازيق: تكلَّف مليار جنيه وسيعمل بطاقة 250 سرير إقامة.. وافتتاح مستشفى الطوارئ قريباً.. وأبناء المدينة: «بيعالج الغلابة ويرحمهم من تكاليف العيادات الخاصة»

الصفحة السابعة

«توفيق قطب».. مدرسة عصرية «اختصرت المسافات» بقرية شرارة

«نصر»: وفّرت على أبنائنا السفر 6 كيلومترات للقرى المجاورة.. و«على»: مسرح ومعرض لرعاية الموهوبين

عمال وفنيون ومهندسون.. «خلايا نحل» لإنجاز نفق أحمد عرابى وافتتاحه قريباً

«مرسى»: إنشاء 759 مدرسة بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه خلال 10 سنوات

مدير «الأبنية التعليمية»: افتتاح 41 مشروعاً فى 2023 بتكلفة 242 مليون جنيه

«رمضان»: يقع على مسافة 350 متراً ويضم 4 حارات وجارٍ الانتهاء من الأعمال الصناعية

صوامع الغلال.. 11 قلعة تخزين لضمان الأمن الغذائى.. وتقلل نسبة الفقد

وكيلة «التموين»: الصوامع تسهم فى تحسين الطاقات التخزينية للأقماح والحفاظ عليها من الهدر.. ومزارعو الحسينية: تعتمد على معدات وأجهزة حديثة لعدم التلاعب فى الميزان

الصفحة الثامنة

«مدرسة.. انتباه» طلاب مصر بـ«الشال والعلم» حداداً على شهداء فلسطين

«لا غُنا ولا مهرجانات» وقفة فنية: تأجيل الحفلات حتى إشعار آخر

حلاقة مجاناً دعم أطفال غزة يبدأ من «الرأس».. نعيماً مقدماً

«ساجدة» حلمت و«الذكاء الاصطناعى» نفّذ.. عمرك تخيلت يوم العودة؟