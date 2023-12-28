تفاصيل التحويلات المرورية لاستكمال مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال أعمال مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي «محور 3 يوليو» كوبري سيارات أعلى محور الأوتوستراد، ما يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد، ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- الاتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادي، يتم استكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد بالفراغات بين الأعمدة تجاه مناطق المعادي.

- الاتجاه القادم من مناطق المعادي تجاه حلوان سيتم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يمينا تجاه محور حسب الله الكفراوي فالدوران والعودة فيمينا عمارات نيركو فيسارا شارع 233 فيسارا شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائري لاستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائري الأوسطي.

على أن يكون تنفيذ الأعمال على مدار 5 ليالٍ ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 29-12-2023 الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل، حتى 6 صباحا من نفس اليوم.

من جانبها، عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.