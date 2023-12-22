تحويلات مرورية بسبب غلق جزئي بشارع فيصل اليوم وغدا

أجرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم غلق جزئي بشارع الملك فيصل أمام محطة وقود توتال دون تعطيل للحركة المرورية بدءا من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً اليوم الجمعة وغدا السبت لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتدعيم الشبكات.

حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء

وكشفت محافظة الجيزة في بيان أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ستقوم خلال إجراء الغلق الجزئي بشارع الملك فيصل بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء جهد 66 لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء استلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديداً أمام محطة وقود توتال على أن تكون الأعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة يومين ابتداءً من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح يوم غد السبت على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية

وكشفت محافظة الجيزة في البيان الي أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة و الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية

التعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات

من جانبة كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني والوقوف على الأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات.