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تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل في شارع حسن المأمون

كتب:

محمد بركات
03:56 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل بشارع حسن المأمون بالقاهرة، ما يستلزم الغلق الكلي لشارع امتداد حسن المأمون لمسافة 200 متر تقريبا، في الاتجاه القادم من شارع الوفاء والأمل تجاه شارع حسن الشريف.

التحويلات المرورية

وأوضح مرور القاهرة تفاصيل التحويلات المرورية، ستكون للقادم من محور شينزو آبي تجاه شارع حسن المأمون «مسطح كوبري سبيل المؤمنين من منزل الكوبري حتى شارع الورش»، وغلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.

ويبدأ تنفيذ الأعمال لمدة (4 ليالٍ فقط) اعتبارا من الساعة 12,00 صباح الغد،

وإجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي.

- القادم من شارع الوفاء والأمل يسلك مسطح كوبري سبيل المؤمنين تجاه محور شينزو أبي فيمينا محور شينزو أبي، فالدوران والعودة بمحور شينزو أبي فيمينا، شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

- القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبي يسلك يمينا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

من جانبها، عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم محمد بركات