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تحصين 122 ألفا و685 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
01:45 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
تحصين الماشية- أرشيفية

تحصين الماشية- أرشيفية

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، أنه ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة، جرى تحصين نحو 122 ألفًا و685 رأسًا من الماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، في حديثه لـ«الوطن»، استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تحصين 122 ألف رأس ماشية في بني سويف

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إنّ إجمالي الحيوانات التي جرى تحصينها ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وصل إلى 122 ألفًا و685 رأس ماشية، بينها 108 آلاف و356 رأسًا من الأبقار، و12 ألفًا و277 رأسًا من الجاموس، و2052 رأسًا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في 19 نوفمبر الماضي.

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بقلم عمرو رجب